Российский мастер впервые получил награду Женевского часового Гран-при

Часы «Клоун» помогли Константину Чайкину получить награду «За дерзость»

Часовой мастер Константин Чайкин получил специальную награду часовой премии Grand Prix d'Horlogerie de Geneve (GPHG) – Женевского часового Гран-при, одной из важнейших профессиональных наград в сфере часового искусства. Чайкина наградили «За дерзость» – как автора оригинальной модели «Клоун». Награда Чайкина стала первым призом для российского часовщика на Гран-при.

«Клоун» – вариация «Джокера», другой успешной модели мастера. По словам Чайкина, «Клоун» создан как оммаж его любимому писателю Стивену Кингу: циферблат часов – это лицо клоуна из детских кошмаров с желтыми глазами, кроваво-красными ртом и носом. «Клоун» изготавливается из стали, ограниченной серией в 27 экземпляров. Стоимость каждой модели – 9800 франков.

Константин Чайкин был представлен в двух регулярных номинациях Гран-при. «Клоун» был отобран жюри для участия в категории «Малая стрелка» (награда для часов стоимостью 4000–10 000 швейцарских франков). В номинации «Исключительная механика» (номинация для часов с нестандартными техническими решениями) были представлены часы Automaton Joker созданные Чайкиным совместно со Свендом Андерсеном, создателем марки Andersen Genève и сооснователем Академии независимых часовщиков AHCI. Эти часы двусторонние. На одной стороне – «Джокер» Чайкина: узнаваемая улыбка – индикатор фаз Луны и глаза, выполняющие индикацию часов и минут. На обратной стороне размещен автоматон Андерсена по мотивам картины Кассиуса Кулиджа A Bold Bluff («Собаки играют в покер»). В интерпретации Андерсена собака осталась всего одна, а за игральным столом сидят Джокер, Пингвин и Ядовитый Плющ. При нажатии на кнопку персонажи приходят в движение.

По условиям конкурса производители часов представляют свои модели (не более шести часов от одной марки), созданные и поступившие в свободную продажу не ранее чем за полтора года до вручения награды. Из поступивших заявок жюри выбирают по шесть номинантов в 12 категориях. На финальной церемонии в Женеве (в этом году она прошла 9 ноября) объявляют победителей в каждой номинации и обладателя главного приза «Золотая стрелка» (Aguille d'Or).

«Золотую стрелку» в этом году присудили астрономическим часам Récital 22 Grand Récital, созданные часовым домом Bovet. Их дизайн выстроен вокруг идеи Tellurium-Orrery – кинетической модели из Солнца, Земли и Луны. 24-часовая шкала индикации часов расположена на «земном шаре», который вращается вокруг своей оси. На поверхности «Земли» выгравирована и расписана вручную карта с изображением океанов, гор, пустынь и лесов. Луна сферической формы движется по орбите вокругЗемли и совершает полный оборот за 29,53 суток, в точности повторяя свой синодический период. Сфера поделена на две зоны: одна из них – черного цвета, другая украшена гравировкой, имитирующей лунный рельеф. Выгравированные углубления заполнены люминесцентным материалом, что позволяет яснее различать области луны, непосредственно освещаемые солнцем. Роль Солнца играет «парящий» турбийон. Указатель секунд, расположенный на колесе каретки турбийона, вместе с ней совершает минутный оборот, отмеряя по 20 секунд на 120-градусном секторе.

Победители и номинанты Женевского часового Гран-при