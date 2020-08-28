Крымское новое

Летний Крым вовсе не русская Ницца. Против европейской буржуазности Лазурного берега Крым всегда предлагал скромный и неформальный отдых для бедных. Еще лет десять назад по местечкам типа Рыбачьего летом расхаживали почтенные дамы из российской глубинки, украшенные панамами, обвешанные детьми и мужьями в наколках. По пляжу бегали пацаны с криком «Горячие самосы!», а в домах предприимчивых крымчан сдавался каждый матрас.