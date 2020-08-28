Крымское новое

Крымское новоеКому и зачем стоит отправиться на фестиваль «Таврида-арт»
Летний Крым вовсе не русская Ницца. Против европейской буржуазности Лазурного берега Крым всегда предлагал скромный и неформальный отдых для бедных. Еще лет десять назад по местечкам типа Рыбачьего летом расхаживали почтенные дамы из российской глубинки, украшенные панамами, обвешанные детьми и мужьями в наколках. По пляжу бегали пацаны с криком «Горячие самосы!», а в домах предприимчивых крымчан сдавался каждый матрас.
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