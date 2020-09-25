Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Стиль жизни Эксклюзивно по подписке

Без пряников и самоваров

За чем стоит съездить в Тулу
Ольга Андреева
26 сентября Тула отмечает День города /Алексей Куденко / РИА Новости

Еще недавно москвичи со священной яростью неофитов осматривали небольшие европейские городки, следуя модному тренду на презрение к надоевшим столицам. Увы, границы закрылись. Но привычка перемещаться осталась, и маленькие города по-прежнему привлекают. И тут из небытия возникла Россия. За время летнего карантина внутренний российский туризм внезапно перестал быть уделом только невыездных и патриотично настроенных граждан. Москвичи все с большим любопытством выбираются в ближайшие районы, выстраивая маршруты выходного дня в 200-километровом радиусе от столицы. Окрестные города изо всех сил стараются придумать и внедрить в инфраструктуру нечто европейское, что не разочарует придирчивого столичного жителя с деньгами, – будь то веганское кафе, павильон со странными арт-объектами или вагончик с лавандовым рафом на главной улице. И это работает.

Список стремительно меняющихся городов вокруг Москвы возглавляет Тула, которая 26 сентября отмечает День города. Тульский губернатор еще в 2016 г. выступил с инициативой, благодаря которой президент Путин подписал указ о праздновании в 2020 г. 500-летия возведения Тульского кремля и установления Большой засечной черты (некогда она закрыла с юга выход к Оке войскам крымского хана). Город получил деньги из федерального бюджета и начал стремительно приводить себя в порядок.

Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных