Без пряников и самоваров

Еще недавно москвичи со священной яростью неофитов осматривали небольшие европейские городки, следуя модному тренду на презрение к надоевшим столицам. Увы, границы закрылись. Но привычка перемещаться осталась, и маленькие города по-прежнему привлекают. И тут из небытия возникла Россия. За время летнего карантина внутренний российский туризм внезапно перестал быть уделом только невыездных и патриотично настроенных граждан. Москвичи все с большим любопытством выбираются в ближайшие районы, выстраивая маршруты выходного дня в 200-километровом радиусе от столицы. Окрестные города изо всех сил стараются придумать и внедрить в инфраструктуру нечто европейское, что не разочарует придирчивого столичного жителя с деньгами, – будь то веганское кафе, павильон со странными арт-объектами или вагончик с лавандовым рафом на главной улице. И это работает.