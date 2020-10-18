С кого начинается русский модерн

Желание Третьяковкой галереи восстановить память Марии Якунчиковой-Вебер объясняется не столько тем, что возможности «тяжелой артиллерии» в виде Серова и Репина уже исчерпаны, сколько чувством справедливости. Эта хрупкая женщина, чьи щеки не покидал чахоточный румянец, как ни странно, и была родоначальницей той самой эстетики, которая легла в основу великого русского модерна.