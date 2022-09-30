Искусство пустоты: взлет и падение NFT

9 сентября британский художник Дэмиен Херст начнет сжигать оригиналы своих картин, выставленных в принадлежащем художнику «Частном музее Херста» на юге Лондона, в Воксхолле. Это не перформанс или акция, а условие сделки с покупателями. В 2016 г. Херст создал цикл под названием The Currency из 10 000 полотен с разноцветными точками. В 2021 г. он оцифровал их и продал получившееся компьютерное изображение, NFT. Покупателям был предложен выбор: либо обменять цифровую копию произведения на оригинал, либо оставить себе NFT, но тогда сама картина будет сожжена. В 5149 случаях владельцы решили, что старая добрая картина лучше набора пикселей. Хозяева 4851 произведения предпочли оставить себе NFT.