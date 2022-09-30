Искусство пустоты: взлет и падение NFT

Искусство пустоты: взлет и падение NFTСтав настоящей сенсацией на рынке искусства в 2021 году, сейчас NFT стремительно теряет позиции
9 сентября британский художник Дэмиен Херст начнет сжигать оригиналы своих картин, выставленных в принадлежащем художнику «Частном музее Херста» на юге Лондона, в Воксхолле. Это не перформанс или акция, а условие сделки с покупателями. В 2016 г. Херст создал цикл под названием The Currency из 10 000 полотен с разноцветными точками. В 2021 г. он оцифровал их и продал получившееся компьютерное изображение, NFT. Покупателям был предложен выбор: либо обменять цифровую копию произведения на оригинал, либо оставить себе NFT, но тогда сама картина будет сожжена. В 5149 случаях владельцы решили, что старая добрая картина лучше набора пикселей. Хозяева 4851 произведения предпочли оставить себе NFT.
Среди владельцев The Currency и сам Херст, и долгое время интрига заключалась в том, что же он сделает со своей 1000 NFT. После долгих колебаний он решил сохранить их лишь в цифровом виде. «Нужно продемонстрировать свою 100%-ную приверженность NFT и уверенность в них. Даже если это означает, что мне придется уничтожить соответствующие [им] 1000 физических произведений искусства», – объяснял он в Twitter.