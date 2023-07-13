Майя Кучерская рассказала о работе над фильмом о правнучке Лескова

Майя Кучерская рассказала о работе над фильмом о правнучке ЛесковаДокументальная картина о бразильской балерине Татьяне Лесковой будет закончена до конца года
Писатель Майя Кучерская, лауреат «Большой книги» 2021 г. за биографию Николая Лескова «Прозеванный гений», сейчас работает над документальным фильмом о его правнучке, бразильской балерине Татьяне Лесковой. Об этом автор рассказала в интервью «Ведомостям».
Татьяна Лескова – правнучка автора «Левши» и «Леди Макбет Мценского уезда» – родилась в Париже в семье русских эмигрантов. Ученица балерины Любови Егоровой, она танцевала в постановках последователей Сергея Дягилева – Михаила Фокина, Джорджа Баланчина, дружила с Рудольфом Нуриевым. Большую часть жизни Лескова прожила в Рио-де-Жанейро и считается одним из родоначальников бразильского балета. В 2022 г. она получила медаль «Риу Бранку» МИДа Бразилии за вклад в развитие танцевального искусства.