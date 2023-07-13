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Майя Кучерская рассказала о работе над фильмом о правнучке Лескова

Документальная картина о бразильской балерине Татьяне Лесковой будет закончена до конца года
Николай Корнацкий
Татьяна Лескова и Артур Феррейра в балете «Жизель», Рио-де-Жанейро, 1950-е гг. / Из личного архива Елены Серебряковой

Писатель Майя Кучерская, лауреат «Большой книги» 2021 г. за биографию Николая Лескова «Прозеванный гений», сейчас работает над документальным фильмом о его правнучке, бразильской балерине Татьяне Лесковой. Об этом автор рассказала в интервью «Ведомостям».

Татьяна Лескова – правнучка автора «Левши» и «Леди Макбет Мценского уезда» – родилась в Париже в семье русских эмигрантов. Ученица балерины Любови Егоровой, она танцевала в постановках последователей Сергея Дягилева – Михаила Фокина, Джорджа Баланчина, дружила с Рудольфом Нуриевым. Большую часть жизни Лескова прожила в Рио-де-Жанейро и считается одним из родоначальников бразильского балета. В 2022 г. она получила медаль «Риу Бранку» МИДа Бразилии за вклад в развитие танцевального искусства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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