Майя Кучерская рассказала о работе над фильмом о правнучке Лескова

Татьяна Лескова – правнучка автора «Левши» и «Леди Макбет Мценского уезда» – родилась в Париже в семье русских эмигрантов. Ученица балерины Любови Егоровой, она танцевала в постановках последователей Сергея Дягилева – Михаила Фокина, Джорджа Баланчина, дружила с Рудольфом Нуриевым. Большую часть жизни Лескова прожила в Рио-де-Жанейро и считается одним из родоначальников бразильского балета. В 2022 г. она получила медаль «Риу Бранку» МИДа Бразилии за вклад в развитие танцевального искусства.