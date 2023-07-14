Майя Кучерская рассказала о работе над своей новой книгой

Майя Кучерская рассказала о работе над своей новой книгойВ центре сюжета – человек, лишенный своего прошлого
Автор «Современного патерика» и «Тети Моти» Майя Кучерская работает над новой книгой, основную тему которой она сама определила – то, «из чего состоит человек».
«Что остается от человека, если отнять у него его прошлое, например? Его детские воспоминания, как мать везла его на санках сквозь пургу в детский сад, а он был закутан по глаза и видел этими глазами только снежную мглу и спину матери? А если отнять у него его родной язык? И его любимую картошку со сметаной и укропчиком? Что-то вообще останется? Мне очень страшно про это думать до конца, но именно поэтому я об этом пишу», – рассказала в интервью «Ведомостям» Кучерская.
Последняя на данный момент книга Кучерской – биография Николая Лескова «Прозеванный гений» – вышла в 2021 г. и принесла ей премию «Большая книга».
Писательница не стала уточнять, будет ли новая книга романом или сборником рассказов, а также когда стоит ожидать публикации. Новое произведение, по словам Кучерской, будет «точно не о сегодняшнем дне». «Для рассказа о сегодняшнем дне на языке художественной словесности необходима дистанция», – замечает она.
Кучерская – профессор факультета филологии НИУ ВШЭ и основатель литературных мастерских Creative Writing School. Она получила широкую известность как писатель в середине 2000-х благодаря сборнику «Современный патерик». Ее роман «Тетя Мотя» в 2013 г. вышел в финал «Ясной Поляны» и «Большой книги».
Ведущие литературные премии все чаще отмечают исторические романы и нон-фикшн. Глава экспертного совета «Большой книги» Дмитрий Данилов в разговоре с «Ведомостями» объяснял успех «исторической» литературы в том числе читательским запросом – сюжеты о войне, революции, советском периоде до сих пор пользуются огромной популярностью. Кучерская видит в премиальном раскладе «Большой книги» прошлого года, когда все три первых места занял «биографический нон-фикшн», своего рода эскапизм, попытку найти точку опоры в классике.
В последние годы проза Кучерской выходит в «Редакции Елены Шубиной» (РЕШ; импринт холдинга «Эксмо-АСТ»): «Сглотнула рыба их...» (2016 г.; совместно с Татьяной Ойзерской), «Ты была совсем другой» (2017 г.), переиздание дебютного романа «Бог дождя» (2023 г.) и др. Всего с 2012 г. и по сегодняшний день суммарный тираж ее авторских книг, выпущенных в РЕШ (без учета коллективных сборников), – 62 000 экземпляров.