Режиссер «Витьки Чеснока» собирается снять детектив в духе Агаты Кристи

«Я уже на двух фильмах работал с ним [Спартаком], и каждый раз самое интересное оставалось за кадром. То, что на экране, – это меньше одного процента от того, что Спартак представляет собой в жизни. И мне хочется наконец его «отпустить». Не втискивать в персонажа из сценария, а дать свободу и последовать за ним», – рассказывает Хант.