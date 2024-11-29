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Режиссер «Витьки Чеснока» собирается снять детектив в духе Агаты Кристи

Также Александр Хант работает над экранизацией романа Кирилла Рябова и абсурдистской комедией про сталкинг
Николай Корнацкий
Ксения Угольникова / Пресс-служба кинофестиваля «Маяк»

Александр Хант собирается снять детектив в духе Агаты Кристи, об этом в интервью «Ведомостям» рассказал сам режиссер. По словам постановщика, это будет «странный экспериментальный» проект, специально задуманный под художника Владимира Спартака, который снимался у Ханта в «Межсезонье» и «Джекпоте». На каком этапе в текущий момент находится реализация замысла, Хант не уточнил.

«Я уже на двух фильмах работал с ним [Спартаком], и каждый раз самое интересное оставалось за кадром. То, что на экране, – это меньше одного процента от того, что Спартак представляет собой в жизни. И мне хочется наконец его «отпустить». Не втискивать в персонажа из сценария, а дать свободу и последовать за ним», – рассказывает Хант.

По сюжету сыщик, которого играет Спартак, приезжает в Общество слепых, чтобы расследовать «странные убийства». Действие происходит в несколько условном пространстве, а у проекта не будет сценария «в обычном смысле», уточнил режиссер. Хант сравнил картину с игрой: «Хочется задать некоторые правила мира, а потом запустить туда Спартака – и дальше смотреть, что будет происходить. Лишь периодически направляя историю в ту или иную сторону».

Сейчас Хант работает также над фильмом в жанре абсурдистской комедии «Кто любит Панкратова?», в основе которой спектакль Театра.doc по пьесе Дмитрия Карапузова. Главный герой Панкратов получает письма от незнакомца, который следит за каждым его шагом, и решает найти сталкера. Картина была снята всего за 16 смен, без бюджета, и, вероятно, будет закончена до конца года, говорит режиссер.

«Авторский фильм принципиально неформатен и часто требует особой, индивидуальной организации производства <...> На этом фильме [«Кто любит Панкратова?»] мы – в хорошем смысле – были панками <...> Смена буквально придумывалась за несколько часов до ее начала – мы на ходу меняли все планы», – рассказывает Хант.

Также в планах режиссера – экранизация абсурдистского романа Кирилла Рябова «Никто не вернется». В центре книги – обычная семья, в которой однажды исчезает сын. Родители по-разному справляются с потерей – папа, в частности, приводит с улицы незнакомого человека «на замену».

Известность Александру Ханту принес дебютный фильм «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» (2017 г.), получивший главные призы на фестивалях «Окно в Европу» и в Карловых Варах. Последняя на сегодня работа режиссера – криминальная комедия «Джекпот» – была отмечена наградами за режиссуру и лучшую мужскую роль (Максим Стоянов) в октябре 2024 г. на фестивале «Маяк» в Геленджике. Прокат картины намечен на январь 2025 г.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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