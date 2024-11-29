Александр Хант: «Меня всегда тянет в абсурд»

«Меня всегда тянет в абсурд»Режиссер «Витьки Чеснока» о панк-стратегиях кинопроизводства, 1990-х и Марке Эйдельштейне
Дебют Александра Ханта – драйвовое роуд-муви с длинным названием «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» – стал одной из самых ярких премьер 2017 г. Фильм собрал горсть фестивальных наград – в том числе Гран-при одной из программ Карловых Вар и главный приз «Окна в Европу» в Выборге. А также был тепло встречен зрителем. Свой второй фильм, «Межсезонье» (2022) – криминальную мелодраму о влюбленных подростках, сбежавших из дома, – Хант снимал почти партизанским методом. Без четкого графика, в некоторых локациях – без соответствующего разрешения, с минимальным бюджетом (часть средств привлекли через краудфандинг) и даже без готового сценария.
Третья картина Ханта более традиционна в плане производства, но исполнена в редком сегодня жанре эксцентрической комедии. Главный герой «Джекпота» – незадачливый парень с бандитским прошлым – благодаря сбою в работе банкомата в одночасье становится миллионером. Но большие деньги почему-то не приносят счастья – наоборот, втягивают Игоря в воронку нелепых и крайне опасных приключений. В октябре 2024 г. на фестивале «Маяк» в Геленджике «Джекпот» завоевал призы за режиссуру и лучшего актера (Максим Стоянов).
В интервью «Ведомостям» Александр Хант рассказал, почему решил снять криминальное кино с «почти клоунской манерой существования», как готовил Марка Эйдельштейна к поступлению в вуз, а также о новом фильме по спектаклю Театра.doc.