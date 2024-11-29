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Александр Хант: «Меня всегда тянет в абсурд»

Режиссер «Витьки Чеснока» о панк-стратегиях кинопроизводства, 1990-х и Марке Эйдельштейне
Николай Корнацкий
Режиссер Александр Хант/ Аня Темерина / Пресс-служба кинофестиваля «Маяк»

Дебют Александра Ханта – драйвовое роуд-муви с длинным названием «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» – стал одной из самых ярких премьер 2017 г. Фильм собрал горсть фестивальных наград – в том числе Гран-при одной из программ Карловых Вар и главный приз «Окна в Европу» в Выборге. А также был тепло встречен зрителем. Свой второй фильм, «Межсезонье» (2022) – криминальную мелодраму о влюбленных подростках, сбежавших из дома, – Хант снимал почти партизанским методом. Без четкого графика, в некоторых локациях – без соответствующего разрешения, с минимальным бюджетом (часть средств привлекли через краудфандинг) и даже без готового сценария.

Третья картина Ханта более традиционна в плане производства, но исполнена в редком сегодня жанре эксцентрической комедии. Главный герой «Джекпота» – незадачливый парень с бандитским прошлым – благодаря сбою в работе банкомата в одночасье становится миллионером. Но большие деньги почему-то не приносят счастья – наоборот, втягивают Игоря в воронку нелепых и крайне опасных приключений. В октябре 2024 г. на фестивале «Маяк» в Геленджике «Джекпот» завоевал призы за режиссуру и лучшего актера (Максим Стоянов).

В интервью «Ведомостям» Александр Хант рассказал, почему решил снять криминальное кино с «почти клоунской манерой существования», как готовил Марка Эйдельштейна к поступлению в вуз, а также о новом фильме по спектаклю Театра.doc.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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