Александр Хант: «Меня всегда тянет в абсурд»

Дебют Александра Ханта – драйвовое роуд-муви с длинным названием «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» – стал одной из самых ярких премьер 2017 г. Фильм собрал горсть фестивальных наград – в том числе Гран-при одной из программ Карловых Вар и главный приз «Окна в Европу» в Выборге. А также был тепло встречен зрителем. Свой второй фильм, «Межсезонье» (2022) – криминальную мелодраму о влюбленных подростках, сбежавших из дома, – Хант снимал почти партизанским методом. Без четкого графика, в некоторых локациях – без соответствующего разрешения, с минимальным бюджетом (часть средств привлекли через краудфандинг) и даже без готового сценария.