Плац, завод и англичане: как в России появился футбол

Плац, завод и англичане: как в России появился футбол25 мая в мире отмечают праздник самой популярной командной игры на планете
Игры с мячом, отдаленно напоминающие футбол, практиковали с древности. В Китае в III–II в. до н. э. была распространена «чжу кэ», в Древне Риме популярностью пользовался «гарпастум». Собственные версии существовали в Японии («кемари»), Греции («эпискирос») и даже России («шалыга», «кила» и др.). Футбол, похожий на современный, начал осваиваться на российской территории в конце XIX в. «Точками входа» стали портовые города, куда прибывали зарубежные суда, и крупные промышленные центры, где на предприятиях трудилось много англичан – у них на родине к тому моменту уже были зафиксированы правила игры и создана федерация (1863 г.). Сначала иностранцы играли в футбол сами, позже к ним подтянулись и местные жители. По случаю всемирного Дня футбола, который в 2024 г. ООН назначила на 25 мая, «Ведомости» вспоминают, как игра завоевывала популярность в России.
Забава англичан
В Санкт-Петербурге в конце XIX в. проживало много иностранцев, в том числе англичан – они и познакомили с новым видом спорта жителей имперской столицы: собирались после работы и играли в «ножной мяч», как называли футбол, пока в русском не прижилось английское слово.
В 1888 г. уже в московском журнале «Охотник» в рубрике «Игральный спорт» были опубликованы правила модной забавы: «Играют обыкновенно люди с солидными мускулами и крепкими ногами, слабому придется только быть зрителем в подобной схватке. Число участников не ограничивается, в воротах стоят 2–3 человека, играть разрешается и руками, и ногами, мяч нужно вырывать, выбивать друг у друга». Описание больше напоминает регби, но речь о футболе. 24 сентября 1893 г. в Петербурге на ипподроме в перерыве между забегами прошел первый публичный показательный матч. В нем приняли участие спортсмены «Царскосельского кружка велосипедистов».
Но официальной датой рождения отечественного футбола считается 12 октября 1897 г. В этот день состоялся первый проанонсированный и запротоколированный в прессе футбольный матч. На плацу Кадетского корпуса в Петербурге английское «Василеостровское общество футболистов» разгромило «Санкт-Петербургский кружок любителей спорта» («Спорт») 6:0, капитаном русской команды был 20-летний Георгий Дюперрон. Сын уважаемого купца, он получил прекрасное классическое образование (владел тремя европейскими языками) и с юности увлекался спортом – конькобежным, велосипедным, легкой атлетикой, даже хоккеем, но в итоге стал энтузиастом футбола.
Спор о первенстве
На рубеже веков именно Дюперрон был главным «продюсером» российского футбола. В конце 1890-х он, студент-юрист и репортер, организовал первую русскую футбольную команду «Спорт» – уже в 1902-м клуб дебютировал в первой российской футбольной лиге, созданной за год до этого. При этом Дюперрон был не только капитаном «Спорта», но также судил матчи и входил в комитет лиги.
Постепенно футбол набирал популярность не только среди петербургских англичан. На крупных предприятиях стали появляться команды. На петербургской Невской ниточной мануфактуре организовали клуб «Невский», на московском машиностроительном заводе братьев Струве – «Коломенское гимнастическое общество» (КГО), при текстильных мануфактурах братьев Морозовых в Орехово-Зуеве – клуб спорта «Орехово», на машиностроительном заводе Гоппера – «Замоскворецкий клуб спорта» (ЗКС).
При этом спор о старейшей российской футбольной команде не решен до сих пор – клубы много раз меняли статус, названия, исчезали, возрождались, но не всегда документировали эти события.
«Коломна» из Второй лиги отсчитывает свою историю с 1906 г. – именно тогда на Коломенском машиностроительном заводе братьев Струве появилась команда КГО. Новороссийский «Черноморец» (играет в Первой лиге) отталкивается от даты основания местной «Олимпии» – в 1907 г.
В 1909-м в Орехово-Зуеве был организован клуб спорта «Орехово», ставший первым чемпионом Москвы. Сейчас команда называется «Знамя труда» и выступает во второй лиге.
Московский ЦСКА, выступающий в Российской премьер-лиге, датой своего рождения считает 27 августа 1911 г., когда в Обществе любителей лыжного спорта была создана футбольная секция.
Городские лиги
Первые годы футбол в России развивался без регулярной соревновательной практики – периодически проводились лишь товарищеские матчи. Но в 1901 г. в Петербурге была создана первая в стране футбольная лига. Соревновались три команды: шотландская «Невка», немецкая «Виктория» и английский «Невский». Победу одержала «Невка».
Уже в следующем году состав участников лиги пополнил русский «Спорт», но выступил неудачно: проиграл шесть матчей с общей разницей забитых и пропущенных мячей 3 – 23. Чемпионом на этот раз стал «Невский». В 1903-м в лиге было уже три российских клуба.
В 1907 г. состоялся первый матч между представителями разных городов – на поле встретились команды двух столиц. 14 сентября на стадионе, который располагался на современной улице Красных Текстильщиков, сборная Санкт-Петербурга, составленная из англичан, обыграла Москву со счетом 2:0. На матч пришло около 1000 человек, билеты стоили 30 коп. – в три раза дороже, чем на игры городской лиги.
Через два дня команды встретились вновь, но на этот раз сборная Санкт-Петербурга была составлена из русских футболистов. Поменялось и место встречи – игра проходила на стадионе «Спорт» на современном проспекте Динамо.
В присутствии 1500 зрителей Санкт-Петербург вновь одержал победу – 5:4.
Международный уровень
Первые матчи сборной Российской империи носили товарищеский статус. В 1910-м дважды была обыграна команда Богемии – 5:4; 1:0. Первый матч проходил в Москве, второй – в Санкт-Петербурге.
В 1911-м в Россию приехала команда Англии. С ней провели три матча в Санкт-Петербурге, все они завершились разгромами – 0:14, 0:7 и 0:11.
В январе 1912 г. в Санкт-Петербурге был создан Всероссийский футбольный союз. В его работе активно участвовал (а с 1915-го возглавил организацию) Дюперрон – он много сделал, чтобы Россию приняли в Международную федерацию футбола (ФИФА) и сборная могла поехать на Олимпиаду-1912 в Стокгольм.
На Играх сборная России стартовала с четвертьфинала. 30 июня команда провела первый официальный международный матч – против Финляндии. Соперники открыли счет на 30-й минуте. Восстановить равновесие россиянам удалось во втором тайме. На 72-й минуте Василий Бутусов сравнял счет. За 10 минут до конца матча финны забили еще раз. Сборная России проиграла со счетом 1:2.
1 июля сборная России сыграла в утешительном раунде против команды Германии. Матч завершился разгромным поражением – 0:16. 10 мячей в ворота отправил немецкий нападающий Готфрид Фукс.
Победителем того футбольного турнира предсказуемо стала команда Великобритании.
Свой последний матч – товарищеский – сборная Российской империи провела 12 июля 1914 г. Игра в Осло против Норвегии завершилась со счетом 1:1.
Первый чемпионат
Постепенно футбол захватывал разные регионы Российской империи – городские чемпионаты проводили уже не только в Санкт-Петербурге и Москве, но и в Киеве, Одессе и Харькове. 14 сентября 1912 г. стартовал первый чемпионат страны по футболу, который организовал ВФС.
Турнир проходил по олимпийской системе – играли на выбывание. В 1/4 финала должны были встретиться команды Харькова и Одессы, но в одесском клубе посчитали, что достойны сразу финала и на матч не приехали, за что получили техническое поражение.
На полуфинал против Санкт-Петербурга не явилась и команда Киева. Другой матч за выход в финал наконец-то состоялся. В нем Москва разгромила Харьков со счетом 6:1.
В итоге в решающем матче сошлись давние соперники по товарищеским встречам – Москва и Санкт-Петербург. Финал проходил в Москве на стадионе команды ЗКС – он находился неподалеку от Нескучного сада, сейчас на его месте жилые дома.
23 сентября выявить победителя не удалось – 2:2. 7 октября на этом же стадионе прошла переигровка. В ней Санкт-Петербург одержал победу 4:1 в присутствии 4000 зрителей.
Второй чемпионат получился более представительным. В нем приняли участие 12 команд: Ростов-на-Дону, Юзовка (сейчас – Донецк), Киев, Одесса, Харьков, Херсон, Севастополь, Николаев, Москва, Богородск (сейчас – Ногинск), Санкт-Петербург и Лодзь. Проходил он по новой схеме: появились две группы – «северная» и «южная». Их победители встречались в финале.
Введен был и первый лимит на легионеров. Командам нельзя было выпускать на поле одновременно больше трех иностранцев. При этом легионерами не считались те, кто прожил в России от двух лет.
Южную группу выиграла Одесса, разгромив в финале Харьков со счетом 10:0. В северном финале встретились Москва и Санкт-Петербург. Основное время матча на стадионе на Крестовском острове завершилось нулевой ничьей. В дополнительное время победил Санкт-Петербург – 3:0.
В финале Одесса обыграла столичную команду 4:2, но клуб из Санкт-Петербурга подал протест, так как соперник превысил лимит на иностранцев. В ходе долгих разбирательств ВФС признал чемпионат несостоявшимся.
В третьем чемпионате участвовали уже 17 команд. Он стартовал в июне 1914-го, но не был доигран из-за начала Первой мировой войны.