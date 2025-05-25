Плац, завод и англичане: как в России появился футбол

Игры с мячом, отдаленно напоминающие футбол, практиковали с древности. В Китае в III–II в. до н. э. была распространена «чжу кэ», в Древне Риме популярностью пользовался «гарпастум». Собственные версии существовали в Японии («кемари»), Греции («эпискирос») и даже России («шалыга», «кила» и др.). Футбол, похожий на современный, начал осваиваться на российской территории в конце XIX в. «Точками входа» стали портовые города, куда прибывали зарубежные суда, и крупные промышленные центры, где на предприятиях трудилось много англичан – у них на родине к тому моменту уже были зафиксированы правила игры и создана федерация (1863 г.). Сначала иностранцы играли в футбол сами, позже к ним подтянулись и местные жители. По случаю всемирного Дня футбола, который в 2024 г. ООН назначила на 25 мая, «Ведомости» вспоминают, как игра завоевывала популярность в России.