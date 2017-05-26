«Пьеса должна иметь долгую жизнь»

Людмила Петрушевская, писатель, художник Личный Архив

Двадцать четвертого мая в Галерее Тамары Веховой на Спиридоновке, 4, открылась выставка Людмилы Петрушевской «Маленькая девочка из «Метрополя». 27 мая в Театральном центре им. Мейерхольда перед спектаклем «Анданте» пройдет коллаборация-перформанс режиссера Федора Павлова-Андреевича «Петрушевская читает». 28 и 29 мая в театре «Практика» – премьера моноспектакля «Йелэна» по пьесе Людмилы Петрушевской с выпускницей мастерской Дмитрия Брусникина Алиной Насибуллиной в роли говорящей скульптуры Павлова-Андреевича. А 26 мая Людмила Петрушевская отметит 79-летие в театре «Школа современной пьесы». «Ведомости» поговорили с Людмилой Петрушевской.

– Режиссер Федор Павлов-Андреевич, ваш сын, завтра впервые выпускает спектакль в «Практике», по вашему тексту. Знаете, что там будет?

– Это его работа, тут ко мне – никаких вопросов.

Страшно всем Людмила Петрушевская хорошо известна за рубежом. Например, она обладатель Всемирной премии фэнтези, World Fantasy Award, за лучший сборник рассказов, опубликованный в 2009 г. Книга Петрушевской «Жила-была женщина, которая хотела убить соседского ребенка: Страшные рассказы» разделила приз с книгой избранных новелл американского писателя Джина Вулфа.

– Почему?

– Ну так уж сложилось у нас.

– А про «Анданте», перед которым вам предстоит стать живой скульптурой, что можете сказать?

– «Анданте!» Это не музыкальный термин с буквой «э». Это произносится как «дайте». Анданте – это дайте! А что касается Фединых спектаклей, то мать тут не имеет права оценивать. Ну и он мне запретил: «Мама, нельзя хвалить своих детей!»

– А ваш сын точно интерпретирует ваши пьесы?

– Точной интерпретации вообще не существует. У каждого режиссера она своя. А в этой пьесе – так издавна считается, ей уже 40 лет – есть элемент абсурда (герои «Анданте» иногда говорят на несуществующем иностранном языке. – «Ведомости»). Вообще, пьесы – это такое дело, особое. Первую пьесу я написала от обиды, за одну ночь, «Чинзано», 8 декабря 1973 года. Мне не разрешили прийти на занятия арбузовской студии, и я решила, что у меня дома будет это занятие, читка новой пьесы. И написала ее – и прочла.

– А что у вас за выставка, которую можно будет увидеть до середины июня?

– Да, на Спиридоновке, дом 4. Там несколько пастелей Анны Павловой, великой балерины. На самом деле я ее рисовала для отеля «Метрополь», в котором я родилась и прожила три года: там гостиничные номера занимали старые большевики, и в том числе мой прадед. В отеле решили сделать именные номера, и для номеров, где жила Анна Павлова, я приготовила пастели с разными вариантами ее танца. Четыре из них будут висеть в номерах «Метрополя», а остальные – те, что на выставке, – будут проданы в помощь сиротам-инвалидам благотворительного частного общества «ПРОБО «Росток» (Псковская благотворительная организация Алексея Михайлюка, помогающая сиротам-инвалидам г. Порхова социализироваться. – «Ведомости»). У них там туго с деньгами, сейчас еще их машину разбили. И когда на меня вышла Тамара Вехова, галеристка, с предложением сделать выставку, я была рада. Тамара считает, что мы сможем заработать, какие-то люди купят мои работы. И тогда мы поможем Алексею Михайлюку, который за 17 лет воспитал больше ста инвалидов-подростков, выпускников специального детдома. Спас их от старческого интерната, где их путь ужасен. Добыл для многих из них квартиры, где они живут с социальным сопровождением, под присмотром кураторов. Очень надеюсь, что удастся помочь.