Роман Сенчин: «Малоприятные истории находят меня сами»

«Малоприятные истории находят меня сами»Лауреат «Большой книги» – о возрождении короткой формы, рок-музыке и 1990-х
Мало какой роман обсуждали так долго и горячо, как «Елтышевых» в конце 2000-х. Социальный хоррор о крахе провинциальной семьи был воспринят как одна из главных вещей так называемого нового реализма, попал в шорт-листы ведущих премий и вызвал массу противоречивых откликов. Спустя пару лет – прецедент для здравствующего писателя – даже выйдет 500-страничный сборник рецензий «Все о Сенчине. В лабиринте критики», где особое место займет как раз дискуссия вокруг «Елтышевых». Последующие романы Романа Сенчина, пусть и не вызывали сопоставимого резонанса, неизменно попадали в премиальные списки, а «Зона затопления» в 2015 г. получила, наконец, третий приз «Большой книги».
Несмотря на успех своих романов, крупной форме Сенчин предпочитает повести и рассказы. Недавно в «Редакции Елены Шубиной» (РЕШ, входит в издательскую группу «Эксмо-АСТ») помимо сборника совсем новой прозы «Остановка» вышли три книги, составленные из рассказов Сенчина прошлых лет: «Десятые», «Нулевые» – и весной 2024 г. дошла очередь до «Девяностых». Благодаря хронологическому принципу (один год – один рассказ) в каждом случае получился емкий образ десятилетия.
В интервью «Ведомостям» Сенчин рассказал о том, как сочетает реализм с фантастикой и почему никогда не напишет книгу про вторжение инопланетян, а также поделился подробностями нового романа в «экспериментальном» жанре.