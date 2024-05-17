Роман Сенчин: «Малоприятные истории находят меня сами»

Мало какой роман обсуждали так долго и горячо, как «Елтышевых» в конце 2000-х. Социальный хоррор о крахе провинциальной семьи был воспринят как одна из главных вещей так называемого нового реализма, попал в шорт-листы ведущих премий и вызвал массу противоречивых откликов. Спустя пару лет – прецедент для здравствующего писателя – даже выйдет 500-страничный сборник рецензий «Все о Сенчине. В лабиринте критики», где особое место займет как раз дискуссия вокруг «Елтышевых». Последующие романы Романа Сенчина, пусть и не вызывали сопоставимого резонанса, неизменно попадали в премиальные списки, а «Зона затопления» в 2015 г. получила, наконец, третий приз «Большой книги».