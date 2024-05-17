Газета
Телеграм
Подкаст
/ Стиль жизни / Интервью

Роман Сенчин: «Малоприятные истории находят меня сами»

Лауреат «Большой книги» – о возрождении короткой формы, рок-музыке и 1990-х
Николай Корнацкий
Писатель Роман Сенчин/ Алексей Орлов / Ведомости

Мало какой роман обсуждали так долго и горячо, как «Елтышевых» в конце 2000-х. Социальный хоррор о крахе провинциальной семьи был воспринят как одна из главных вещей так называемого нового реализма, попал в шорт-листы ведущих премий и вызвал массу противоречивых откликов. Спустя пару лет – прецедент для здравствующего писателя – даже выйдет 500-страничный сборник рецензий «Все о Сенчине. В лабиринте критики», где особое место займет как раз дискуссия вокруг «Елтышевых». Последующие романы Романа Сенчина, пусть и не вызывали сопоставимого резонанса, неизменно попадали в премиальные списки, а «Зона затопления» в 2015 г. получила, наконец, третий приз «Большой книги».

Несмотря на успех своих романов, крупной форме Сенчин предпочитает повести и рассказы. Недавно в «Редакции Елены Шубиной» (РЕШ, входит в издательскую группу «Эксмо-АСТ») помимо сборника совсем новой прозы «Остановка» вышли три книги, составленные из рассказов Сенчина прошлых лет: «Десятые», «Нулевые» – и весной 2024 г. дошла очередь до «Девяностых». Благодаря хронологическому принципу (один год – один рассказ) в каждом случае получился емкий образ десятилетия.

В интервью «Ведомостям» Сенчин рассказал о том, как сочетает реализм с фантастикой и почему никогда не напишет книгу про вторжение инопланетян, а также поделился подробностями нового романа в «экспериментальном» жанре.

Вы видите 4% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных