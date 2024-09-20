Антон Маслов: «Перекормить зрителя сказками невозможно»

На платформе Start, 27 сентября начинается показ сериала «Последний богатырь. Наследие», который на минувших выходных получил спецприз «За прорыв в индустрии» на фестивале «Новый сезон» в Сочи. Это долгожданное продолжение сказочной трилогии про экстрасенса-шарлатана Ивана (Виктор Хориняк), оказавшегося сыном Ильи Муромца. Все три части кинофраншизы «Последний богатырь» (2017–2021) совокупно собрали в российском прокате 5,9 млрд руб., а первая из них примерно три месяца держала титул самого кассового российского фильма, уступив затем спортивной драме «Движение вверх».