Антон Маслов: «Перекормить зрителя сказками невозможно»

«Перекормить зрителя сказками невозможно»Режиссер «Вампиров средней полосы» о сериале «Последний богатырь. Наследие», жанре road movie и кавээновской юности
На платформе Start, 27 сентября начинается показ сериала «Последний богатырь. Наследие», который на минувших выходных получил спецприз «За прорыв в индустрии» на фестивале «Новый сезон» в Сочи. Это долгожданное продолжение сказочной трилогии про экстрасенса-шарлатана Ивана (Виктор Хориняк), оказавшегося сыном Ильи Муромца. Все три части кинофраншизы «Последний богатырь» (2017–2021) совокупно собрали в российском прокате 5,9 млрд руб., а первая из них примерно три месяца держала титул самого кассового российского фильма, уступив затем спортивной драме «Движение вверх».
Действие сериала «Последний богатырь. Наследие» разворачивается спустя 20 лет после развязки третьего фильма. Многие артисты, в том числе Виктор Хориняк, вернулись к своим ролям, однако главными героями стали новые персонажи – дочери Ивана богатырши Софья (Эвелина Мазурина) и Марья (Арина Рожкова). Сменился и режиссер. Если трилогию снимал Дмитрий Дьяченко («Чебурашка»), то сериал поставил Антон Маслов, известный по таким сериальным хитам, как «Вампиры средней полосы», «Отель «Элеон», а также по фильму «Поехавшая».
В интервью «Ведомостям» Маслов рассказывает, каково это – снимать один из самых масштабных и дорогих российских сериалов в истории, а также рассуждает о причинах сказочного бума и возможностях ИИ в кинопроизводстве.