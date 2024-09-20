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Антон Маслов: «Перекормить зрителя сказками невозможно»

Режиссер «Вампиров средней полосы» о сериале «Последний богатырь. Наследие», жанре road movie и кавээновской юности
Николай Корнацкий
Режиссер Антон Маслов/ Андрей Гордеев / Ведомости

На платформе Start, 27 сентября начинается показ сериала «Последний богатырь. Наследие», который на минувших выходных получил спецприз «За прорыв в индустрии» на фестивале «Новый сезон» в Сочи. Это долгожданное продолжение сказочной трилогии про экстрасенса-шарлатана Ивана (Виктор Хориняк), оказавшегося сыном Ильи Муромца. Все три части кинофраншизы «Последний богатырь» (2017–2021) совокупно собрали в российском прокате 5,9 млрд руб., а первая из них примерно три месяца держала титул самого кассового российского фильма, уступив затем спортивной драме «Движение вверх».

Действие сериала «Последний богатырь. Наследие» разворачивается спустя 20 лет после развязки третьего фильма. Многие артисты, в том числе Виктор Хориняк, вернулись к своим ролям, однако главными героями стали новые персонажи – дочери Ивана богатырши Софья (Эвелина Мазурина) и Марья (Арина Рожкова). Сменился и режиссер. Если трилогию снимал Дмитрий Дьяченко («Чебурашка»), то сериал поставил Антон Маслов, известный по таким сериальным хитам, как «Вампиры средней полосы», «Отель «Элеон», а также по фильму «Поехавшая».

В интервью «Ведомостям» Маслов рассказывает, каково это – снимать один из самых масштабных и дорогих российских сериалов в истории, а также рассуждает о причинах сказочного бума и возможностях ИИ в кинопроизводстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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