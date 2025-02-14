Наталья Мазур: «Театр – субъективное искусство»

«Театр – субъективное искусство»Директор Театра наций рассказала о том, почему важно работать в тандеме с худруком и чем измерять успех постановок
Театр наций – уникальное для России культурное учреждение. Здесь нет своей труппы, и каждый спектакль создается как отдельный проект. Что, однако, не мешает театру быть в числе самых посещаемых столичных площадок, выпускать по восемь премьер в сезон и получать за них всевозможные премии.
Наряду с постановками зарубежных режиссеров-звезд, среди которых Робер Лепаж и Роберт Уилсон, в репертуар театра входят постановки лидеров российской режиссуры. С 2023 г. Театром наций руководит Наталья Мазур. В интервью «Ведомостям» Мазур рассуждает о магии театра, делится репертуарными планами и рассказывает о расширении международного сотрудничества с постановщиками из стран БРИКС.
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