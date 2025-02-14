Наталья Мазур: «Театр – субъективное искусство»

Театр наций – уникальное для России культурное учреждение. Здесь нет своей труппы, и каждый спектакль создается как отдельный проект. Что, однако, не мешает театру быть в числе самых посещаемых столичных площадок, выпускать по восемь премьер в сезон и получать за них всевозможные премии.