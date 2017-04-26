От Амстердама до Пекина: сезон цветения тюльпанов
Подборка «Ведомостей» к пику сезона в Голландии
С середины апреля до середины мая длится сезон цветения тюльпанов в Голландии. Это время - одно из самых популярных у туристов для посещения страны
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Одна из крупнейших голладских площадок, известная разнообразием сортов тюльпанов, - Королевский парк Кейкенхоф. Каждый год здесь высаживается не менее 7 млн луковиц цветов, большую часть которых составляют тюльпаны. На фото: процесс сбора цветов на тюльпановом поле
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Большая часть ферм по разведению тюльпанов находится в общине Нордостполдер в провинции Флеволанд
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Первое итальянское поле тюльпанов, посаженное выходцами из Голландии, - Корнаредо, недалеко от Милана. Сезон цветения здесь начинается уже в середине - конце марта
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Тюльпаны на выставке «Парад тюльпанов» в Никитском ботаническом саду в Крыму расцветают в середине апреля
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В этом году тюльпаны в Ботаническом саду имени Н. В. Багрова в Симферополе в конце апреля засыпало снегом
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Художница пишет картину на открытии выставки «Парад тюльпанов» в Никитском ботаническом саду в Крыму
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В Вашингтоне тюльпаны зацвели в начале апреля
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В Филадельфии - еще раньше, в начале марта
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В Стамбуле каждый год проводится фестиваль тюльпанов. Обычно он длится с 1 по 30 апреля в парке Эмирган (Emirgan Park), который находится в европейской части города на берегу Босфора
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Во время фестиваля в парке высаживают огромное количество разных сортов тюльпанов, из цветов создают композиции в виде флага страны, олимпийских колец или животных
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Цветение тюльпанов в китайской провинции Ганьсу начинается примерно в то же время, что и в Голландии - ближе к концу апреля
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Тюльпаны в общественном парке в Пекине
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Цветение тюльпанов в восточной китайской провинции Цзянсу
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