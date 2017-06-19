Победители и участники 85-й гонки «24 часа Ле-Мана»

Clement Marin / G-Drive Racing

Российская команда G-Drive Racing сошла с дистанции из-за столкновения с другим участником марафона. Команда принимает участие в гонке в Ле-Мане с 2013 г. В 2016 г. ее гонщики добились своего пока лучшего результата на кольце Сартэ, заняв 2-е место в классе LMP2

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