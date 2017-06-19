Победители и участники 85-й гонки «24 часа Ле-Мана»
Во Франции прошла старейшая автогонка на выносливость
Победителем самой известной гонки на выносливость «24 часа Ле-Мана» стал экипаж Брендона Хартли, Эрла Бамбера и Тимо Бернхарда (на фото слева направо). Команда Porsche выигрывает гонку третий раз подряд. За все время это 19-я победа команды в гонке
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Старейшая и самая престижная автогонка на выносливость прошла на кольце Сартэ недалеко от города Ле-Ман на северо-западе Франции с 17 по 18 июня
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Лидером гонки считалась команда Toyota (на фото ее гонщики следят за заездом Камуи Кобаяши), однако после технических проблем и поломки двух экипажей преимущество перешло к команде Porsche. Команда Toyota заняла лишь 9-е место
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Вторым линию финиша пересёк Хопин Тун, который вместе с Оливером Джарвисом и Тома Лораном принёс команде Jackie Chan DC Racing победу в LMP2
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Третьим стал экипаж команды LMP2 Vaillante Rebellion Нельсона Пике-младшего, Давида Хайнемейера Ханссона и Маттиаса Бече
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Российская теннисистка Мария Шарапова посетила гонку, чтобы поддержать команду Porsche как официальный посол бренда
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Экипаж Сергея Сироткина, Михаила Алешина и Виктора Шайтара команды SMP Racing (президентом этой программы является Борис Ротенберг) принимал участие в классе LMP2 и занял 34-е место в абсолютном зачете и 17-е место в классе, сообщает ТАСС
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Российская команда G-Drive Racing сошла с дистанции из-за столкновения с другим участником марафона. Команда принимает участие в гонке в Ле-Мане с 2013 г. В 2016 г. ее гонщики добились своего пока лучшего результата на кольце Сартэ, заняв 2-е место в классе LMP2
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Команда Manor, в составе которой выступает бывший пилот «Формулы-1» россиянин Виталий Петров, также не добралась до финиша из-за аварии
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Гонка «24 часа Ле-Мана» традиционно началась с парада пилотов в центре города
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Гонщик еще одного экипажа от Porsche LMP1 919 Hybrid Нил Яни во время парада пилотов
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Победитель гонки Брендон Хартли раздает автографы во время парада пилотов
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Марафон «24 часа Ле-Мана» в этом году прошел в 85-й раз. За 24 часа участникам нужно было преодолеть максимально возможное количество кругов длиной 13,629 км
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