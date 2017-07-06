Афиша на выходные: «Нашествие», фестиваль конного спорта и два автошоу
«Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть
В «Музеоне» проходит VI Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show, темой которого стала «Жизнь в стиле ЭКО». Свое мнение по вопросу выскажут специалисты из 12 стран, они выступят с лекциями и мастер-классами, представят новые работы. Другие важные пункты программы: международный конкурс по садово-парковому искусству и ландшафтному дизайну и презентация нового сорта розы под названием «Москва», выведенного совсем недавно к дню города
1/8
Сезон музыкальных опер-эйров продолжается рок-фестивалем «Нашествие 2017». В программе заявлепочти все известные рок-исполнители из постоянной ротации «Нашего радио»: «Алиса», «Калинов мост», «Кипелов», «Сплин», «Кукрыниксы», «Ума Турман». 7–9 июля, Большое Завидово
2/8
Еще один музыкальный фестиваль на открытом воздухе - «Джазовые сезоны» Игоря Бутмана в Ленинских Горках. Свою музыку представят десять коллективов из России, США и Великобритании, в том числе - группа Oregon, последний раз выступавшая в России почти 15 лет. 8,9 июля
3/8
На стадионе «Открытие Арена» состоится экстремальное шоу гигантских внедорожников - Кубок «Монстр Траков». Среди дисциплин, в которых будут соревноваться участники, гонки по бездорожью,прыжки через препятствия из старых автомобилей, мотофристайл и трюки на велосипеде. На прилегающей к стадиону территории параллельно проведут экстрим-фестиваль. Там будут работать выставки автомобилей и «Монстр Траков», состоятся показательные выступления по маневрированию на мотоциклах и трюковой езде. Для детей оборудуют специальную зону
4/8
«Идиот» – одна из немногих опер по Достоевскому (1986). Композитор Моисей Вайнберг положил на музыку диалоги, взятые прямо из романа – хотя петь прозу трудно, эмоции бьют через край. Молодые артисты Большого театра справляются с ролями великолепно. На Новой сцене, 7 и 8 июля в 19:00, 9 июля в 14:00
5/8
C 7 по 9 июля на автодроме Moscow Raceway пройдет очередной этап Moscow Classic Grand Prix. Большой уикенд включает в себя соревнования различных классов «олдтаймеров», гонки Кубка России Mitjet 2L и трек-день для автолюбителей
6/8
В субботу на ВДНХ стартует открытый Московский фестиваль конного искусства и спорта. В течение трех недель по выходным дням на выводном кругу рядом с павильоном «Животноводство» будут проходить соревнования юных всадников и показательные выступления команды всадников Кремлевской школы верховой езды
7/8
«Мистерия-буфф Аристарха Лентулова» в Театральном музее им. А. А. Бахрушина - большая выставка, собранная из музеев и частных собраний. Дает возможность представить жизнь одного из самых ярких русских модернистов
8/8