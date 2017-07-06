Афиша на выходные: «Нашествие», фестиваль конного спорта и два автошоу

Moscow Flower Show

В «Музеоне» проходит VI Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show, темой которого стала «Жизнь в стиле ЭКО». Свое мнение по вопросу выскажут специалисты из 12 стран, они выступят с лекциями и мастер-классами, представят новые работы. Другие важные пункты программы: международный конкурс по садово-парковому искусству и ландшафтному дизайну и презентация нового сорта розы под названием «Москва», выведенного совсем недавно к дню города

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