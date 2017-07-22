«Тур де Франс – 2017»: самые яркие моменты

Benoit Tessier / Reuters

С этого года Katusha - команда, созданная россиянином Игорем Макаровым в 2009 г., - выступает не под российской, а под швейцарской лицензией и с новым титульным спонсором - Alpecin (укрепляющие шампуни). Правда, россиян в 2017 г. в ее составе нет. На переднем плане португалец Тьягу Машаду

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