«Тур де Франс – 2017»: самые яркие моменты
Третий год подряд в велогонке победил Крис Фрум
Велогонка «Тур де Франс» прошла со 1 по 23 июля. На фото: пелотон и известный болельщик веломногодневок «Тур де Франс» и «Джиро д'Италия» из Германии Диди Зенфт, известный как El Diablo. Начиная с 1993 г. он поддерживает команды в этом образе, а на дороге, незадолго до своего появления, рисует особые символы
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Победу в общей классификации «Тур де Франс» снова завоевал Крис Фрум (команда Sky). Британец стал первым гонщиком за последний 21 год, получившим главный трофей «Большой петли» три года подряд
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Фрум надел желтую майку лидера начиная с 5-го этапа, уступив ее лишь на время двух горных этапов итальянцу Ару Фабио из «Астаны»
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Победителем горной классификации стал француз Уоррен Баргиль из Team Sunweb
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Наивысшая точка «Тур де Франс» в этом году - вершина Коль дю Галибье (2642 м). Гонщики прошли ее во время 17-го горного этапа, стартовав в небольшом городе Ла-Мюр (30 км от Гренобля) и финишировав в курорте Серр-Шеваль
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Йейтс Саймон - победитель среди молодых велогонщиков, представляющий команду Orica-Scott. В прошлом году этот трофей завоевал его брат-близнец Адам, в этом году он пропускает гонку. В этой классификации выступают спортсмены не старше 25 лет на 1 января года, в который проводится гонка
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Победитель по очкам - австралийский гонщик команды Sunweb Майкл Мэттьюс
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С этого года Katusha - команда, созданная россиянином Игорем Макаровым в 2009 г., - выступает не под российской, а под швейцарской лицензией и с новым титульным спонсором - Alpecin (укрепляющие шампуни). Правда, россиян в 2017 г. в ее составе нет. На переднем плане португалец Тьягу Машаду
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В велогонке приняли участие 198 спортсменов (22 команды)
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«Большая петля» прошла во Франции, Германии, Бельгии и Люксембурге. Самый протяженный маршрут составил 222,5 км - это 19-й этап Эмбрун - Салон-Де-Прованс. Самый короткий - королевский горный 13-й этап: 101 км (Сен-Жирон - Фуа)
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