Как украсили Москву к Новому году
Световое оформление, елки, орнаменты и ледяные горки на улицах города
Новогодней подсветкой в этом году украсили 1800 объектов города - здания, мосты, эстакады и памятники, указано на официальном сайте мэрии. Также к Новому году и Рождеству в Москве установили около четырех тысяч светящихся арт-объектов: тоннели и навесы из гирлянд, арки, гигантские елочные шары и конструкции
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Одно из самых узнаваемых украшений — гирлянды на Тверской улице, по форме напоминающие бокалы шампанского. Ими город украшают второй год подряд
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Темой оформления в этом году стал театр, поэтому среди декораций много соответствующей атрибутики: музыкальные шкатулки, маски, веера и канделябры
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Концепция оформления Охотного Ряда — еловый лес в центре города: здесь установили 350 деревьев
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Кроме того, на площадке разыгрывают отрывки иммерсивного спектакля «12 месяцев», участниками которого могут стать все гости фестиваля
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Из соображений экономии установили светодиодное освещение: это поможет сэкономить до миллиона киловатт электроэнергии
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В этом году город на треть сократил затраты на празднование Нового года, сообщали представители мэрии. Сейчас оформление обошлось в 930 млн руб., а в прошлом году стоило 7 млрд руб.
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Например, арки, установленные на Манежной и Пушкинской площадях, в Столешниковом и Камергерском переулках, используются второй год подряд
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Иллюминация на Никольской улице
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Также в городе установили 268 елок
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По традиции на нескольких площадках организовали рождественские базары
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Там продают фермерские продукты и сладости, новогодние украшения, предметы народных промыслов и сувениры
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Развлекательные мероприятия проходят в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество», который продлится до 14 января
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В его программе спектакли, мастер-классы, ледовые балеты, зимние игры и фейерверки. Полное расписание мероприятий указано на сайте фестиваля
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Основной площадкой фестиваля станет Тверская улица, которую ради этого впервые перекроют на три дня - 31 декабря, 1 и 2 января
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Также праздничные представления будут проводить на Триумфальной площади, Лубянке, в девяти московских парках, на площадках вдоль Садового кольца
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Один из традиционных элементов украшения - цифры, обозначающие наступающий год
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Украшенные елки на Манежной площади
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Арка на Манежной площади
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Иллюминация на Никольской улице
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