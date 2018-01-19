Ксения Собчак окунулась в прорубь под Томском
Телеведущая впервые поучаствовала в крещенских купаниях
Телеведущая Ксения Собчак приняла участие в крещенских купаниях
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Она окунулась в прорубь в речке в деревне Корнилово Томской области
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Как написала в Instagram телеведущая, в момент купания температура воздуха была -40 градусов
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Как отметила Собчак, она впервые окунулась в прорубь во время крещенских морозов
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«Я сделала это! Первый раз в жизни! Спасибо, Томск, за -40 градусов!!!!!» - написала в Instagram Собчак
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«На вопрос «зачем?» ответ прост: я люблю себя проверять на прочность самыми разнообразными способами», – написала в Instagram Собчак
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