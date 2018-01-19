Линии жизни

Ксения Собчак окунулась в прорубь под Томском

Телеведущая впервые поучаствовала в крещенских купаниях
Выбор редактора
Комментарии  ()
meleshko.konstantin
18:52 20.01.2018
Молодёжь пусть поинтересуется в какой речке она окуналась. Может умнее станет немного...
00
Комментировать
Фото