Суперлуние и лунное затмение в объективах фотографов
31 января редкие астрономические явления наблюдались по всему миру
Сан-Франциско, США
1/20
Токио, Япония
2/20
Барселона, Испания
3/20
Лондон, Великобритания
4/20
Сан-Франциско, США
5/20
Санкт-Петербург, Россия
6/20
Манила, Филиппины
7/20
Гонконг
8/20
Санта-Моника, США
9/20
Мадрид, Испания
10/20
Лос-Анджелес, США
11/20
Юхно-Сахалинск, Россия
12/20
Нью-Йорк, США
13/20
Владивосток, Россия
14/20
Франкфурт, Германия
15/20
Мумбаи, Индия
16/20
Санта-Моника, США
17/20
Санкт-Петербург, Россия
18/20
Сеноия, США
19/20
Бангкок, Таиланд
20/20
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