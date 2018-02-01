В Московскую филармонию выстроилась очередь
Филармония предлагает около 250 абонементов на разные вкусы в десяти залах Москвы
Абонементы в Московскую филармонию поступили в продажу 1 февраля
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Филармония предлагает около 250 абонементов на разные вкусы в десяти залах Москвы – в основном классическую музыку, но также и джаз, и народные ансамбли, море концертов для детей и семей
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Купить абонементы можно в кассах Концертного зала Чайковского, Большого зала консерватории и зала «Филармония-2» в Олимпийской деревне
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К 9:00 мск у касс в Москве выстроилась очередь из желающих купить абонемент
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По оценке корреспондента Ведомостей, желающих купить абонементы с утра было около 100 человек
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Очередь за абонементами в Московскую филармонию
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К 17:00 мск было продано 30 000 абонементов
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Старт продаж абонементов Московской филармонии – часть всероссийской филармонической акции
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Одновременно начались продажи абонементов в филармонии еще в 17 регионах
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Всего в продажу выпущено более 250 000 абонементов, что на 50 000 превышает рекорд прошлого года
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Абонемент популярного Дениса Мацуева начнут продавать с аристократическим опозданием – с 16 февраля
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Очередь за абонементами в Московскую филармонию
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Очередь за абонементами в Московскую филармонию
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Очередь за абонементами в Московскую филармонию
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Очередь за абонементами в Московскую филармонию
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Очередь за абонементами в Московскую филармонию
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Очередь за абонементами в Московскую филармонию
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Очередь за абонементами в Московскую филармонию
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Очередь за абонементами в Московскую филармонию
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Очередь за абонементами в Московскую филармонию
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