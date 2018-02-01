Стиль жизни / Культура

В Московскую филармонию выстроилась очередь

Филармония предлагает около 250 абонементов на разные вкусы в десяти залах Москвы
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото