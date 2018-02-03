В Москве прошел патриотический митинг-концерт «Россия в моем сердце»
На Васильевский спуск пришли более 60 000 человек
3 февраля в Москве прошел патриотический митинг-концерт «Россия в моем сердце»
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«Мы проводим этот митинг, чтобы поддержать наших олимпийцев, которые столкнулись с беспрецедентным давлением. Наш митинг совпал с годовщиной победы под Сталинградом. Тогда наш народ выстоял и защитил не только свою страну, но и весь мир! И что нам нынешние санкции по сравнению с тем, что мы тогда пережили? Это как булавочные уколы», — заявил Валерий Фадеев, секретарь Общественной палаты, которая организовала этот концерт
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