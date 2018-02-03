Стиль жизни / Досуг

В Москве прошел патриотический митинг-концерт «Россия в моем сердце»

На Васильевский спуск пришли более 60 000 человек
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