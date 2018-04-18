Афиша на выходные: «Библионочь», Московский кинофестиваль и календарь Pirelli

МАММ

Календарь Pirelli этого года снимал знаменитый британский фотограф Тим Уокер, костюмы и декорации для него создали английский сценограф Шона Хит и новый главный редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул. Серия получилась дерзкая и остроумная, абсолютно в духе великой книги – тот же парадоксальный юмор, та же умная и веселая энергия. Выставка, кстати, много эффектнее календаря – такие насыщенные фотографии надо смотреть в большом формате, и ролик о съемках очень симпатичный

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