Афиша на выходные: «Библионочь», Московский кинофестиваль и календарь Pirelli
«Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть
«Василий Верещагин» - очередная выставка-блокбастер Третьяковской галереи. В ней приняли участие два десятка музеев и коллекционеры. Кроме картин, рисунков и фотографий там есть немало предметов: оружие, мундиры, восточные одежды, китайский фарфор, японский шелк. Главное, ради чего и стоит идти на выставку, – это лучшие, сильные и хорошо известные вещи Верещагина: «Побежденные. Панихида», «Ой убили братцы!.. убили... ой смерть моя пришла!», «Апофеоз войны»
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До 26 апреля проходит Московский международный фестиваль. Одна из самых интересных российских лент, которую можно увидеть в выходные - «Ню» - приключения молодой китаянки в Москве, которая ищет то ли любовный идеал, то ли просто с кем переспать
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Ещё один фильм, который стоит посмотреть, - «Спитак» режиссера Александра Котта. История самого страшного землетрясения, случившегося на территории Армении в конце перестройки
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Календарь Pirelli этого года снимал знаменитый британский фотограф Тим Уокер, костюмы и декорации для него создали английский сценограф Шона Хит и новый главный редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул. Серия получилась дерзкая и остроумная, абсолютно в духе великой книги – тот же парадоксальный юмор, та же умная и веселая энергия. Выставка, кстати, много эффектнее календаря – такие насыщенные фотографии надо смотреть в большом формате, и ролик о съемках очень симпатичный
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В рамках акции «Библионочь-2018» научная библиотека Пушкинского музея представит редкие книги из своего архива. Сотрудники читального зала выбрали пять книг, каждая из которых содержит историю о музее, его собрании, дарителях и знаменитых сотрудниках, а также связанных с музеем событиях российской истории. 21 апреля, сеансы с 12.00, вход по предварительной регистрации на сайте музея
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В ресторане Le Restaurant сервируют эногастрономический ужин, посвященный региону Шабли. Шеф-повар Жереми Урюти и шеф-сомелье Арина Герасимова подготовили сет из трех блюд (устрицы, осетрина с овощами и пюре из пастернака и тюрбо с ризотто из сельдерея со сливочно-шафрановым соусом и десерт) и подходящих к ним вин. Стоимость - 6500 руб. 20 апреля, начало в 19.00
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В выходные в «Геликон-опере» идет «Чаадский» – опера современного композитора Александра Маноцкова в постановке Кирилла Серебренникова, только что завоевавшая «Золотую маску». «Чаадский» совмещает текст комедии Грибоедова «Горе от ума» и высказывания пессимиста Петра Чаадаева. Музыка тонко оркестрована, а спектакль остроумно придуман Серебренниковым
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Документальная лента «Вествуд: панк, икона, активист» рассказывает историю легендарной Вивьен Вествуд, которая давно уже не просто художник и модельер, а гражданская активистка, бизнесвумен, гранд-дама панк-рока и вообще одна из немногих людей, кто определил внешний облик целой эпохи
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В Российской государственной библиотеке можно увидеть номинантов на премию в области современного искусства «Инновация». На Мраморной лестнице и в читальных залах разместили работы, претендующие на звание лучших в категориях «Художник года» и «Новая генерация». Вход на выставку свободный в часы работы библиотеки, но посетителям выставки, которые не являются читателями РГБ, для посещения необходимо оформить читательский билет в подъезде номер 2
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