Как открылся 40-й Московский кинофестиваль
В этом году он проходит на месяц раньше, чем обычно
В Москве в концертном зале «Россия» прошла церемония открытия 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ)
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Обычно ММКФ проходит в июне, но в этом году из-за чемпионата мира по футболу его перенесли на конец апреля на конец апреля. На фото: президент ММКФ, председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков
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Члены жюри основного конкурса ММКФ актер Джон Сэвэдж, режиссер Анна Меликян и актриса Настасья Кински (слева направо)
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Многие считают, что перенос фестиваля не пошел ему на пользу. Главная особенность московской программы этого года – она производит впечатление необязательной, собранной наспех
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Актеры Игорь Верник и Аглая Тарасова
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Актриса Ян Ге, режиссер и исполнительница главной роли в фильме «Ню», представленном в основном конкурсе
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ММКФ-2018 продлится до 26 апреля, большую часть фильмов будут демонстрировать в кинотеатре «Октябрь»
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Французский актер Сами Насери на открытии 40-го Московского международного кинофестиваля
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Режиссер Виктор Мережко на открытии 40-го Московского международного кинофестиваля
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Актеры Александр Ряполов, Иван Колесников, Кузьма Сапрыкин, Егор Климович и Марат Башаров (слева направо)
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Американский актер Кэри-Хироюки Тагава на открытии 40-го Московского международного кинофестиваля
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