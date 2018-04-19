Как открылся 40-й Московский кинофестиваль

Андрей Гордеев / Ведомости

Обычно ММКФ проходит в июне, но в этом году из-за чемпионата мира по футболу его перенесли на конец апреля на конец апреля. На фото: президент ММКФ, председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков

2/11