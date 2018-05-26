Стиль жизни / Спорт

Абэ подарил Загитовой щенка акита-ину

Собака такой же породы есть у Путина
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vberezine
18:01 26.05.2018
Будь всегда счастливой, как на этой фотографии, у тебя всё будет хорошо!
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