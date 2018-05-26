Абэ подарил Загитовой щенка акита-ину
Собака такой же породы есть у Путина
Олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой подарили щенка японской породы акита-ину
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Подарок вручили в Москве председатель Общества охраны собак акита-ину Такаси Эндо (на фото – второй справа) и премьер Японии Синдзо Абэ (справа). Подарок – благодарность за блестящее выступление на Олимпиаде
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Абэ и его супруга за несколько минут до начала церемонии
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Абэ находится в России с официальным визитом. Он принял участие в Петербургском экономическом форуме и провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным
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Собака такой же породы, как у Загитовой, есть у Путина. В 2012 г. российскому президенту ее подарил губернатор северной японской префектуры Акита за помощь в ликвидации последствий мощного цунами. Путин назвал щенка Юмэ (по-японски – мечта). На фото – Юмэ, Путин и Абэ в 2014 г.
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