Абэ подарил Загитовой щенка акита-ину

Пресс-служба президента

Собака такой же породы, как у Загитовой, есть у Путина. В 2012 г. российскому президенту ее подарил губернатор северной японской префектуры Акита за помощь в ликвидации последствий мощного цунами. Путин назвал щенка Юмэ (по-японски – мечта). На фото – Юмэ, Путин и Абэ в 2014 г.

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