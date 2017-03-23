Петербургский музей стрит-арта посвятит новый сезон революции

13 мая Музей уличного искусства в Санкт-Петербурге откроет четвертый сезон, лейтмотивом которого станет революция. Как сообщает пресс-служба музея, будет обновлена вся его территория: «Стены будут закрашены и уступят место новым работам, а инсталляции в галерее и котельной полностью преобразуют это пространство». Над экспозицией 2017 г. работают два куратора: директор Музея уличного искусства Андрей Зайцев и руководитель проекта UrbanNation в Берлине Яша Янг, «под их патронатом 30 художников из девяти стран представят свой художественный манифест на тему революции как бешеной энергии, разлома, объединенной силы толпы, парадоксально направленной как на разрушение, так и на созидание». Музей уличного искусства был основан в 2012 г. на территории действующего производства в восточной части Петербурга. Свою миссию музей видит в «предоставлении площадки для реализации новаторских проектов молодых художников, хранении и предоставлении информации об уличном искусстве, внедрении нового подхода к развитию индустриальных территорий и удаленных от центра районов посредством творческих практик и современного искусства».