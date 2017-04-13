Рукопись поэмы Ахматовой продали на торгах за 1,45 млн рублей

Рукопись «Поэмы без героя» Анны Ахматовой была продана «Литфондом» за 1,45 млн руб., передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аукционного дома.

«На прошедших торгах были представлены редчайшие автографы и фотографии музейного уровня, среди которых рабочая рукопись "Поэмы без героя" Анны Ахматовой, подготовленная автором для первой публикации», - пояснили в аукционном доме. Первоначальная стоимость лота составляла 800 000 руб.

Экземпляр включает в себя 18 страниц и содержит авторские пометки и комментарии на полях. Ахматова готовила поэму к публикации в журнале «Новый мир» в 1962 г. Полный текст поэмы при жизни Ахматовой так и не был напечатан.

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