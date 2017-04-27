Оглашен полный состав жюри Каннского кинофестиваля

Американский актер Уилл Смит и итальянский режиссер Паоло Соррентино пополнили состав жюри 70-го Каннского кинофестиваля, который пройдет на Лазурном берегу Франции с 17 по 28 мая. Ранее сообщалось о том, что председателем жюри в этом году станет знаменитый испанский кинорежиссер Педро Альмодовар. «По традиции в состав жюри Каннского фестиваля входят выдающиеся деятели «седьмого искусства» со всего мира. Четыре женщины и четверо мужчин объединятся вокруг Педро Альмодовара во время принятия решений по фильмам основной конкурсной программы. Они объявят список лауреатов в воскресенье, 28 мая, во время церемонии закрытия, по завершении которой состоится показ фильма, который получит «Золотую пальмовую ветвь», отметили организаторы фестиваля. Также в составе жюри американская актриса Джессика Честейн, режиссер из Германии Марен Аде, китайская актриса Фань Бинбин, французская актриса, режиссер и сценарист Аньес Жауи, кинорежиссер из Южной Кореи Пак Чхан Ук, французский композитор Габриэль Яред.