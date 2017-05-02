Chloe откроет в Париже фонд наследия марки

Chloe откроет в Париже фонд наследия марки - Maison Chloé, где разместятся архивы бренда, шоурум, будут проходить показы и выставки. Maison Chloé откроется 2 июля 2017 г. во время парижской Недели высокой моды. Первой выставкой фонда станет ретроспектива Ги Бурдена - французского фотографа, который много работал с Chloé. Ее куратором выступила Джудит Кларк, руководитель магистратуры «Кураторство моды» Лондонского колледжа моды.

Maison Chloé расположится рядом с парижской штаб-квартирой марки на авеню Персье в здании 1903 года постройки.