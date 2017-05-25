Jason Wu объединит показы сезонных и внесезонных коллекций

Американская марка одежды Jason Wu сократит число показов. Об этом дизайнер бренда Джейсон Ву рассказал в интервью американскому Vogue. Сейчас Jason Wu создает четыре коллекции в год - осенне-зимнюю, весенне-летнюю, круизную и предосеннюю (Pre-Fall). Показы первых двух проходят в рамках сезонных Недель моды в Нью-Йорке, межсезонные отдельно представляют прессе и клиентам. По мнению дизайнера, это расписание слишком плотное, оно мешает сосредоточиться на том, чего в конечном итоге ждут клиенты - качественной и интересной одежде. Первый объединенный показ пройдет в сентябре. Там дизайнер представит круизную коллекцию 2017 г. и весенне-летнюю коллекцию 2018 г.

О гонке, в которую превратилась современная мода, много пишет профильная пресса, а также говорят сами дизайнеры. Например, причиной ставших постоянными смен креативных директоров крупных домов моды многие называют слишком плотный график выхода коллекций. Иногда дизайнерам нужно создавать по шесть-восемь полноценных коллекций в год. К этому может добавляться работа над рекламными кампаниями, утверждение маркетинговой стратегии марки, взаимодействие с прессой и ключевыми клиентами.