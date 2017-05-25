Медведев предложил заменить футболистов сборной России роботами

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в шутку предложил заменить игроков российской сборной по футболу роботами. Такая идея пришла в голову председателю правительства после просмотра игры роботов-футболистов в казанском IT-лицее.

В IT-лицее Медведеву показали запрограммированных и собранных руками учащихся роботов. Эти роботы танцуют, сортируют заданные программой предметы по цветовым признакам, выращивают растения и даже контролируют учеников, как например, робот Ева, запрограммированный как учитель математики.

Медведеву также показали машины, которые без внешнего управления участвовали в игре и забивали голы.

Лицей был открыт в 2012 г. По итогам 2015/2016 учебного года он вошел в десятку лучших образовательных организаций Татарстана и сотню первых российских общеобразовательных организаций по физико-математическому и физико-химическому профилям.