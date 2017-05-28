Андрей Звягинцев получил приз жюри Каннского фестиваля

Российский режиссер Андрей Звягинцев получил приз жюри Каннского фестиваля за фильм «Нелюбовь». «Я хочу поблагодарить всех тех, кто знает, чья это заслуга. Это все мои близкие друзья, это люди, с которыми мы уже много лет делаем кино. Это мой продюсер Александр Роднянский, Миша Кричман, который здесь в зале, мой ближайший друг Олег Негин, который автор сценария», — сказал режиссер на церемонии вручения премии.

Накануне другой российский фильм режиссера Кантемира Балагова «Теснота», представленный на Каннском фестивале в программе «Особый взгляд», получил приз Международной федерации кинопрессы.