Названа причина смерти актрисы Кэрри Фишер

Американская актриса Кэрри Фишер, сыгравшая принцессу Лею в «Звездных войнах», умерла во сне от апноэ (остановка дыхания) и комбинации других факторов, но следователи не смогли определить точную причину смерти. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на отчет коронера Лос-Анджелеса.

Среди факторов, которые способствовали смерти Фишер, указано накопление жировой ткани на стенках артерий. Также исследования показали, что актриса употребляла наркотики, но следователи не смогли определить, способствовали ли они ее смерти.

Кэрри Фишер умерла в декабре 2016 г. в возрасте 60 лет. За неделю до этого она была госпитализирована после сердечного приступа и остановки сердца. Помимо культовой роли в кино Фишер была автором бестселлеров, в том числе близкой к автобиографии книги о борьбе с наркоманией.