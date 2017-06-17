Умер режиссер фильма «Рокки» Джон Эвилдсен

Американский режиссер Джон Гилберт Эвилдсен умер на 82-м году жизни, сообщает Associated Press со ссылкой на его сына. Наиболее известными работами Эвилдсена являются картина «Рокки» (Rocky, 1976 г.) и серия фильмов «Парень-каратист» (The Karate Kid, 1984-1989 гг.).

Режиссер, по словам его сына, скончался пятницу в Лос-Анджелесе от рака поджелудочной железы. «В моем понимании он был необычайным человеком. Невероятно талантливым, энергичным и очень упрямым. Порой ему это вредило, а порой шло на пользу», — отметил Энтони Эвилдсен, говоря об отце.

За работу над фильмом «Рокки» Джон Г. Эвилдсен получил в 1977 г. премию «Оскар».