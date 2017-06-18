Рефери назвал ошибкой досрочную остановку боя между Ковалевым и Уордом

Рефери Тони Уикс признал, что допустил ошибку, досрочно остановив бой между российским и американским боксерами Сергеем Ковалевым и Андре Уордом. «Я посмотрел повторы и должен признать, что ошибся: я не увидел удары ниже пояса со стороны Уорда. Я остановил бой из-за того, что Ковалев не защищался. Если бы я увидел, что удары были ниже пояса, я бы не остановил поединок», — написал Уикс в Twitter.

На кону поединка, который носил статут матча-реванша, стояли чемпионские пояса WBA (Super), IBF и WBO в полутяжелом весе. Рефери остановил поединок в восьмом раунде и присудил победу американцу, несмотря на готовность Ковалева продолжать бой.

Промоутер Сергея Ковалева Кэти Дува заявила, что российская сторона в понедельник подаст протест на результат второго боя. «Мы подадим протест в понедельник, мы попросим комиссию пересмотреть повторы с ударами россиянину ниже пояса. Это позор», — заявила Дува.