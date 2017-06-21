Intel заменит McDonald's в качестве спонсора MOK

Американская компания Intel стала новым глобальным спонсором Международного олимпийского комитета (МОК), говорится в пресс-релизе спортивной организации.

Спонсорский контракт подписан до 2024 г. Его детали не разглашаются, однако обычно компании выплачивают MOK около $100 млн за четыре года.

Ранее МОК и McDonald's объявили о том, что они взаимно согласились завершить партнерство, хотя контракт действовал до 2020 г. Ранее от партнерства с комитетом отказались Budweiser, Citigroup, Hilton и AT&T.

Тем временем у МОК действует соглашение до 2020 г. с Bridgestone, до 2024 г. - с Panasonic и Toyota, до 2028 г. - с Alibaba и до 2032 г. - с Omega.

Отмечается, что в последнее время города мира не горят желанием принимать у себя затратные Олимпиады. Так, на право проведения летних Олимпийских игр 2024 и 2028 гг. претендуют всего два города - Париж и Лос-Анджелес. Ранее Будапешт, Гамбург, Бостон и Рим отказались от участия в конкурсе.