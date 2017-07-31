Тридцатиградусная жара вернется в столичный регион во вторник

Жаркая погода после небольшого перерыва, связанного с сильными дождями, восстановится в Москве и Подмосковье, сообщает Гидрометцентр России.

Во вторник и среду температура воздуха в черте города поднимется до 27–29, в Подмосковье – до 30 градусов. В четверг в регионе тоже будет жарко – до 29 градусов.

Самым жарким днем лета и всего 2017 года в Москве стала суббота, 29 июля: воздух на главной метеостанции города раскалился до 31,9 градуса.

По данным синоптиков, июльская норма осадков 94 мм в столице перевыполнена почти на 12%. Самым дождливым днем месяца стало 3 июля – 19 мм дождей за 12 часов, добавили в метеобюро.