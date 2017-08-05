«Динамо» обыграло «Амкар» со счетом 3:0

Московский футбольный клуб «Динамо» обыграл пермский «Амкар» в матче 4-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в подмосковных Химках и завершилась со счетом 3:0 в пользу москвичей.

Голы в ворота пермской команды забили полузащитники Кирилл Панченко на 49-й минуте матча и Александр Зотов на 64-й и нападающий Вандерсон на 82-й минуте.

В следующем туре «Амкар» 8 августа примет у себя «Уфу», «Динамо» днем позже сыграет на выезде с «Ростовом».