«Уфа» обыграла «Ахмат» в матче чемпионата России

Футбольный клуб «Уфа» обыграл грозненский «Ахмат» (бывший «Терек») в матче 4-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила на уфимском стадионе «Нефтяник» и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Голами в составе грозненской команды отличились нападающий Лео Жаба на 48-й минуте матча и защитник Вилкер Анхель на 93-й. Голы в ворота «Ахмата» забили защитники Боян Йокич на 80-й минуте и Павел Аликин на 84-й и нападающий Дмитрий Сысуев на 86-й.

В следующем туре «Ахмат» 10 августа примет у себя «Краснодар», «Уфа» 8 августа сыграет на выезде с пермским «Амкаром».