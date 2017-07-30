«Зенит» обыграл «Тосно» со счетом 1:0

Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл команду «Тосно» из Ленинградской области в матче 3-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила на стадионе «Петровский» и завершилась со счетом 1:0 в пользу «Зенита».

Единственный гол в ворота «Тосно» забил нападающий Александр Кокорин на 10-й минуте матча.

В следующем туре «Зенит» 6 августа примет у себя московский «Спартак», «Тосно» в этот же день сыграет на выезде с тульским «Арсеналом».