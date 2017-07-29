«Ахмат» обыграл «Динамо» в матче чемпионата России

Грозненский футбольный клуб «Ахмат» (бывший «Терек») обыграл московское «Динамо» в матче 3-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в Грозном и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Голы в ворота московской команды забили нападающий Магомед Митришев на 80-й минуте матча и защитник Родольфо на 83-й (пенальти).

В следующем туре «Динамо» 5 августа примет у себя пермский «Амкар», «Ахмат» в этот же день сыграет на выезде с «Уфой».