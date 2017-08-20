«Динамо» сыграло вничью с «Уфой» в матче чемпионата России

Московский футбольный клуб «Динамо» сыграл вничью с «Уфой» в матче 7-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в столице и завершилась со счетом 1:1.

Гол в ворота москвичей забил полузащитник Ондржей Ванек на 45-й минуте матча, голом в составе «Динамо» отличился полузащитник Александр Зотов на 87-й минуте.

На данном этапе «Уфа» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата (10 очков), «Динамо» расположилось на 10-й строчке (8 очков).

В следующем туре «Уфа» 25 августа сыграет на выезде с махачкалинским «Анжи», «Динамо» 27 августа встретится в гостях с «Краснодаром».