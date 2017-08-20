Встреча «Ростова» с «Краснодаром» завершилась нулевой ничьей

Футбольный клуб «Ростов» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 7-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в Ростове и завершилась со счетом 0:0.

На данном этапе «Ростов» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата (14 очков), «Краснодар» расположился на 5-й строчке (12 очков).

В следующем туре «Краснодар» 27 августа примет у себя московское «Динамо», «Ростов» в этот же день сыграет на выезде с санкт-петербургским «Зенитом».