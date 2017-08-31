В Москве улицу назовут именем Эльдара Рязанова

На юго-западе Москвы в честь Эльдара Рязанова назовут улицу, сообщает портал мэрии. Это название получит Проектируемый проезд № 6021 в Обручевском районе, который находится между улицей Обручева и улицей Новаторов. Протяженность улицы Рязанова – чуть больше километра. Неподалеку находится киноклуб-музей «Эльдар», созданный режиссером.

Назвать улицу в честь Рязанова было решено на заседании городской межведомственной комиссии по наименованию под председательством заммэра Леонида Печатникова. Ранее такое предложение поддержали мэр Сергей Собянин и президент России Владимир Путин.