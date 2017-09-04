Российская сборная по волейболу выиграла чемпионат Европы

Мужская сборная России по волейболу выиграла золотые медали чемпионата Европы, одержав победу над командой Германии, передает «Р-спорт».

Финальная встреча турнира, состоявшаяся в польском Кракове 3 сентября, завершилась со счетом 3:2 в пользу россиян.

Бронзовые награды турнира завоевали сербы, в пяти партиях одолевшие бельгийцев.

До финала российские волейболисты не проиграли ни одного сета. Не уступить ни в одной партии по итогам турнира удавалось лишь одной команде – сборной СССР в 1950 и 1951 гг., напоминает ТАСС.