Синоптики рассказали, когда Москву ждет «полное погружение в осень»

С 5 сентября начнется «полное погружение в осень», говорится в сообщении центра «Фобос». В Москву 4 сентября придет холодный атмосферный фронт с севера.

«Начиная со вторника и далее ожидается полное погружение в осень. В тыл циклона задуют промозглые северные ветры, станет пасмурно, зарядят затяжные дожди, показания термометров рухнут в ночные часы до плюс 5–10°, да и днем не выше плюс 8–13°, что ниже климатической нормы. Учитывая высокую влажность воздуха (90–100%), ощущение холода будет только усугубляться», – прогнозируют специалисты.