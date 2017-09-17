Олимпийской чемпионке Медведцевой потребовалась операция после ДТП

Бывшие биатлонистки сборной России, олимпийские чемпионки Ольга Медведцева и Светлана Слепцова и призер Олимпиады Ольга Вилухина, попали в ДТП в Красноярском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«ДТП произошло вечером в субботу. За рулем Audi Q5 была Ольга Медведцева, также в машине находились еще две женщины, одна из них — спортсменка Слепцова. По предварительным данным, из впереди идущей машины что-то выпало и попало в стекло автомобиля», — сказал собеседник агентства.

Медведцева является двукратной олимпийской чемпионкой и шестикратной чемпионкой мира. Слепцова завоевала золото в эстафете на Олимпиаде-2010, она также является чемпионкой мира.

Как сообщает агентство «Р-Спорт», Медведцева в субботу вечером была прооперирована, ее состояние удовлетворительное. В начале недели она будет отпущена домой, сообщили в краевом минздраве.