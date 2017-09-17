Умерла заслуженная артистка России Валентина Строганова

В Саратове на 88-м году жизни умерла заслуженная артистка России Валентина Строганова. Она скончалась в субботу, 16 сентября, сообщается на сайте саратовского театра юного зрителя им. Ю. П. Киселева.

Строганова была принята в труппу саратовского ТЮЗа в 1950 г. «За шесть десятилетий на сцене ТЮЗа им. Киселева она сыграла более ста ролей, очень разных по жанру, характеру и объему», — говорится в сообщении.

В частности, актриса исполнила роли Натальи Гавриловны в «Гнезде глухаря» Виктора Розова, Ирины в «Трех сестрах» Антона Чехова, Насти в «На дне» Максима Горького, Наташи в «Униженных и оскорбленных» Федора Достоевского.

В 1999 г. Строганова получила звание заслуженной артистки России. В 1992 г. была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, в 2000 г. — почетным знаком губернатора области.