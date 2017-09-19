Хворостовский отменил концерт в Москве из-за болезни

Оперный певец Дмитрий Хворостовский отменил концерт в Московской государственной консерватории имени Чайковского из-за болезни. Он должен был состояться 26 сентября, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу консерватории.

В пресс-службе подчеркнули, что консерватория не сможет возместить стоимость билетов зрителям, поскольку их продавали другие организации.

Вместо выступления Хворостовского и эстонского пианиста Ивари Ильи запланирован концерт органиста Алексея Шмитова.

В конце июня 2015 г. оперный певец объявил, что страдает от опухоли головного мозга.

Ранее Хворостовский был вынужден отменить свои выступления в Венской опере в сезоне 2017-2018 гг. по состоянию здоровья.

Вместе с тем в конце апреля Хворостовский с успехом выступил на сцене в Торонто, а также преподнес сюрприз гостям «Метрополитен-опера» по случаю 50-летия театра. 27 мая Хворостовский выступил на праздновании Дня города в Санкт-Петербурге, а 2 июня - в родном Красноярске, напоминает ТАСС.